Организаторы Уимблдона дополняют требования по допуску россиян

Организаторы Уимблдона требуют от теннисистов доказательства разрыва контрактов с компаниями из санкционных списков или с компаниями, которые управляются людьми под санкциями.

«Правила были ужесточены с учётом интересов россиянки Вероники Кудерметовой. 26-летнюю 12-ю ракетку мира спонсирует один из нефтегазовых гигантов страны — компания «Татнефть», которая в июне прошлого года попала под санкции Европейского союза. Она носила логотип «Татнефти» на груди во время женского WTA Tour и, возможно, изначально забыла убрать его», – сообщает издание BBC Russian.

Любой игрок, одетый в российскую или белорусскую форму, также попадёт под санкции, особенно если это футболка военного клуба, такого как ЦСКА Москва.

19-я ракетка мира Анастасия Потапова получила официальное предупреждение от WTA за ношение футболки московского «Спартака» перед матчем с Джессикой Пегулой в Индиан-Уэллсе в марте этого года.