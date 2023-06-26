Организаторы Уимблдона дополняют требования по допуску россиян

Организаторы Уимблдона требуют от теннисистов доказательства разрыва контрактов с компаниями из санкционных списков или с компаниями, которые управляются людьми под санкциями.
«Правила были ужесточены с учётом интересов россиянки Вероники Кудерметовой. 26-летнюю 12-ю ракетку мира спонсирует один из нефтегазовых гигантов страны — компания «Татнефть», которая в июне прошлого года попала под санкции Европейского союза. Она носила логотип «Татнефти» на груди во время женского WTA Tour и, возможно, изначально забыла убрать его», – сообщает издание BBC Russian.
Любой игрок, одетый в российскую или белорусскую форму, также попадёт под санкции, особенно если это футболка военного клуба, такого как ЦСКА Москва.
19-я ракетка мира Анастасия Потапова получила официальное предупреждение от WTA за ношение футболки московского «Спартака» перед матчем с Джессикой Пегулой в Индиан-Уэллсе в марте этого года.
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