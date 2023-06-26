Вукич на трёх тай-брейках обыграл Накашиму на старте турнира в Истбурне

Теннисист из Австралии Александар Вукич вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В матче первого круга основной сетки Вукич, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение представителю США Брэндону Накашиме со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

Вукич 17 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Накашима выполнил 11 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Истбурне Вукич сыграет с восьмым сеяным сербом Миомиром Кецмановичем, который в первом круге на двух тай-брейках обыграл китайца У Ибина со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).