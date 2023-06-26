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Вукич на трёх тай-брейках обыграл Накашиму на старте турнира в Истбурне

Вукич на трёх тай-брейках обыграл Накашиму на старте турнира в Истбурне
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Теннисист из Австралии Александар Вукич вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В матче первого круга основной сетки Вукич, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение представителю США Брэндону Накашиме со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

Вукич 17 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Накашима выполнил 11 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Истбурне Вукич сыграет с восьмым сеяным сербом Миомиром Кецмановичем, который в первом круге на двух тай-брейках обыграл китайца У Ибина со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Истбурн (м). 1-й круг
26 июня 2023, понедельник. 18:35 МСК
Брэндон Накашима
51
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 6 5
6 5 		7 7 7 7
         
Александар Вукич
91
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Истбурн (м). 1-й круг
26 июня 2023, понедельник. 14:45 МСК
Миомир Кецманович
41
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 4 		6 5  
         
У Ибин
59
Китай
У Ибин
У. Ибин
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