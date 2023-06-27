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Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв в трёх сетах чешку Линду Носкову, 45-ю в рейтинге WTA. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Людмила Самсонова за это время выполнила 16 эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11, а также допустила семь двойных ошибок. На счету Линды Носковой — пять подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из восьми и шесть двойных ошибок.

В 1/4 финала россиянка сыграет либо с соотечественницей Евгенией Родиной (314, SR), либо с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, 52-й ракеткой мира.

Бад-Хомбург. 2-й круг
27 июня 2023, вторник. 17:40 МСК
Линда Носкова
45
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 3
6 		6 4 6
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
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