Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв в трёх сетах чешку Линду Носкову, 45-ю в рейтинге WTA. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Людмила Самсонова за это время выполнила 16 эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11, а также допустила семь двойных ошибок. На счету Линды Носковой — пять подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из восьми и шесть двойных ошибок.

В 1/4 финала россиянка сыграет либо с соотечественницей Евгенией Родиной (314, SR), либо с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, 52-й ракеткой мира.