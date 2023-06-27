Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге
Поделиться
Российская теннисистка Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв в трёх сетах чешку Линду Носкову, 45-ю в рейтинге WTA. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Людмила Самсонова за это время выполнила 16 эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11, а также допустила семь двойных ошибок. На счету Линды Носковой — пять подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из восьми и шесть двойных ошибок.
В 1/4 финала россиянка сыграет либо с соотечественницей Евгенией Родиной (314, SR), либо с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, 52-й ракеткой мира.
Комментарии
- 27 июня 2023
-
20:59
-
20:51
-
20:33
-
20:20
-
20:10
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:17
-
18:50
-
18:46
-
18:35
-
18:24
-
18:21
-
17:58
-
17:29
-
16:52
-
16:42
-
16:41
-
16:31
-
16:05
-
15:49
-
15:42
-
15:24
-
14:52
-
14:03
-
14:01
-
13:50
-
12:42
-
12:32
-
11:16
-
10:54
-
10:31
-
10:14
-
09:51
Партнерский контент