Волынец: игра Бублика нравится, а его слова нет. Я их не понимаю, но знаю, что они плохие

Американская теннисистка Кэти Волынец в разговоре с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной рассказала, что не использует нецензурную брань в речи.

«Сколько знаешь матерных слов? Ругаешься?» — спросила Касаткина в видео, опубликованном на её YouTube-канале.

«Нет. Ни одного матерного слова не знаю», — ответила Волынец.

«Сашу Бублика смотришь иногда?» — сказала Касаткина.

«Иногда да, на Tennis TV», — призналась Волынец.

«Нравится, как он играет?» — поинтересовалась российская спортсменка.

«Нравится», — подтвердила Волынец.

«А что он говорит?» — уточнила Касаткина.

«Это не нравится. Но я этого не понимаю. Только знаю, что это плохие слова», — отметила американская теннисистка.

«Катюша, ты солнце», — заключила Касаткина.