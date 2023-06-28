Волынец: игра Бублика нравится, а его слова нет. Я их не понимаю, но знаю, что они плохие
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Американская теннисистка Кэти Волынец в разговоре с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной рассказала, что не использует нецензурную брань в речи.
«Сколько знаешь матерных слов? Ругаешься?» — спросила Касаткина в видео, опубликованном на её YouTube-канале.
«Нет. Ни одного матерного слова не знаю», — ответила Волынец.
«Сашу Бублика смотришь иногда?» — сказала Касаткина.
«Иногда да, на Tennis TV», — призналась Волынец.
«Нравится, как он играет?» — поинтересовалась российская спортсменка.
«Нравится», — подтвердила Волынец.
«А что он говорит?» — уточнила Касаткина.
«Это не нравится. Но я этого не понимаю. Только знаю, что это плохие слова», — отметила американская теннисистка.
«Катюша, ты солнце», — заключила Касаткина.
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