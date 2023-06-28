Джон Макинрой: Эмма Радукану явно не хочет остаться чудом с одним прорывом

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой высказался о неудачах британской теннисистки Эммы Радукану после победы на US Open в 2021 году.
«Она выиграла мэйджор, а этим не могут похвастаться 99% игроков. Она явно не хочет остаться чудом с одним прорывом. Так что Эмме предстоит проделать большой путь, практически начать сначала. Когда она выиграла US Open, я был удивлён, что она сразу уволила тренера. Формулу победы не изменить. По крайней мере, нужно было подождать пару мэйджоров. Если бы схема не сработала, тогда ладно. Но я никогда не общался с Радукану лично, поэтому не знаю настоящих мотивов её решения. Сейчас я ей сочувствую. Хочется, чтобы спортсменка наслаждалась процессом и получала радость от своей работы и своих достижений», — приводит слова Макинроя The Telegraph.
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