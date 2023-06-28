Опубликованы мужские списки сеяных Уимблдона, куда вошли Медведев, Рублёв и Бублик

Организаторы Уимблдона опубликовали официальные списки сеяных турнира. Мужскую таблицу возглавили испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович, что означает, что их личный матч возможен только в финале турнира.
Их российских теннисистов в список сеяных попали двое: Даниил Медведев под третьим номером и Андрей Рублёв — под седьмым. Впервые сеяным турниров «Большого шлема» стал казахстанец Александр Бублик, показавший отличную форму на траве на прошлой неделе в Галле: он стал 24-м по посеву.
Замыкают списки 32 игроков посева голландец Таллон Грикспор (29), аргентинец Томас Мартин Этчеверри (30), австралиец, финалист Уимблдона в 2022 году Ник Кирьос (31) и испанец Алехандро Давидович-Фокина (32).
Соревнования в основной сетке Уимблдона стартуют в понедельник, 3 июля.
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