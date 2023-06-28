Пять россиянок и две белоруски вошли в список 32 сеяных теннисисток Уимблдона

Опубликованы официальные списки сеяных теннисисток Уимблдона. В него вошли пять россиянок: Дарья Касаткина (11), Вероника Кудерметова (12), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (21) и Анастасия Потапова (22).
Возглавили посев первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко: это означает, что сыграть друг с другом они смогут, только если доберутся до финала соревнований. Помимо Соболенко, в посев под 19-м номером вошла ещё одна белорусская теннисистка — Виктория Азаренко.
Действующая чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в посеве третья, прошлогодняя финалистка, туниска Онс Жабер — шестая. 16-й по посеву стала финалистка «Ролан Гаррос» в 2023 году чешка Каролина Мухова, а замыкают список из 32 сеяных игроков Петра Мартич (Хорватия, 30), Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет, 31) и Мари Боузкова (Чехия, 32).
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