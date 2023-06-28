Родина потерпела поражение во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Евгения Родина, выступавшая по защищённому рейтингу, потерпела поражение в матче второго круга травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Спортсменка в двух сетах проиграла 52-й ракетке мира из Чехии Катержине Синяковой: 2:6, 4:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Евгения Родина за это время не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта (из трёх) и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы — три подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из 11 и пять двойных ошибок.
В четвертьфинале турнира Катержина Синякова встретится с 15-й ракеткой мира, российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Ранее у спортсменок не было личных встреч.
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