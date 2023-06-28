Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где сразится с Игой Свёнтек
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39-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).
В матче второго круга соревнований Блинкова (9) обыграла финалистку US Open — 2021, представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут. Блинкова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Фернандес четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в полуфинал Бад-Хомбурга Блинкова сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек (1).
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