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Фелисьяно Лопес вышел в четвертьфинал последнего турнира в карьере

Фелисьяно Лопес вышел в четвертьфинал последнего турнира в карьере
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Испанский теннисист Фелисьяно Лопес вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Лопес, получивший от организаторов уайлд-кард, нанёс поражение австралийцу Джордану Томпсону со счётом 7:6 (8:6), 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

Лопес 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из десяти брейк-пойнтов. Томпсон выполнил шесть эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

41-летний Лопес, который проводит последний турнир в карьере, впервые обыграл Томпсона в официальном матче АТР — в предыдущих трёх встречах победу праздновал австралиец. При этом на траве соперники ранее друг с другом не играли.

За выход в полуфинал турнира на Мальорке Лопес сыграет с представителем Германии Янником Ханфманом, ранее выбившим посеянного первым грека Стефаноса Циципаса.

Мальорка. 2-й круг
28 июня 2023, среда. 19:50 МСК
Фелисьяно Лопес
634
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		1 6
6 6 		6 3
         
Джордан Томпсон
71
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
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