Фелисьяно Лопес вышел в четвертьфинал последнего турнира в карьере

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Лопес, получивший от организаторов уайлд-кард, нанёс поражение австралийцу Джордану Томпсону со счётом 7:6 (8:6), 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
Лопес 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из десяти брейк-пойнтов. Томпсон выполнил шесть эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
41-летний Лопес, который проводит последний турнир в карьере, впервые обыграл Томпсона в официальном матче АТР — в предыдущих трёх встречах победу праздновал австралиец. При этом на траве соперники ранее друг с другом не играли.
За выход в полуфинал турнира на Мальорке Лопес сыграет с представителем Германии Янником Ханфманом, ранее выбившим посеянного первым грека Стефаноса Циципаса.
- 28 июня 2023
-
22:39
-
21:58
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
21:02
-
20:28
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:54
-
19:36
-
19:27
-
18:38
-
18:24
-
17:55
-
17:43
-
17:40
-
17:29
-
16:58
-
16:53
-
16:21
-
16:00
-
15:37
-
15:10
-
15:07
-
15:04
-
14:52
-
14:47
-
13:36
-
13:16
-
13:07
-
12:50
-
12:27
-
12:06