57-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская снялась с Уимблдона-2023, сообщает пресс-служба турнира. Причиной такого решения стала травма левого подколенного сухожилия.

Напомним, Калинская травмировала ногу в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной. После этого инцидента Анна снялась с Открытого чемпионата Франции — 2023 и заявила, что вернётся на корт через несколько недель.

Основные соревнования женского Уимблдона в 2023 году пройдут с 3 по 15 июля. Их действующей чемпионкой является третья ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина. В прошлом году Уимблдон забанил россиян, в ответ ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.