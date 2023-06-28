Мирра Андреева — в финале квалификации Уимблдона! А украинка не пожала руку сестре Эрике

16-летняя россиянка никогда до этого не выступала на траве, но уже выиграла два матча.

В среду, 28 июня, на Уимблдоне завершился второй круг (он же полуфинал) квалификации в мужском и в женском одиночном разрядах. Оба российских теннисиста, попавших в сетку квалификации, прекратили борьбу ещё в первом раунде. У женщин в финальную стадию вышла лишь одна россиянка. Теперь обо всём по порядку.

Мужчины

У мужчин в квалификацию заявились Иван Гахов, занимающий 143-е место в рейтинге ATP, и Евгений Донской, 231-я ракетка мира. Увы, они в первом же круге с одинаковым счётом — 3:6, 4:6 — проиграли соперникам, входящим в топ-200 мировой классификации. Гахову нанёс поражение итальянец Маттия Беллуччи, а Донской уступил чилийцу Томасу Барриос-Вере.

Женщины

В женском одиночном разряде главные надежды России, если иметь в виду именно квалифаеров, связаны с 16-летней Миррой Андреевой, 102-й ракеткой мира. В январе Андреева дошла до финала юниорского Australian Open, где проиграла соотечественнице Алине Корнеевой, затем сенсационно дебютировала на турнире категории WTA-1000, где дошла до 1/8 финала, уступив лишь Арине Соболенко, а месяц назад продемонстрировала отличный теннис на «Ролан Гаррос», разгромив соперниц в первых двух кругах и проиграв шестой ракетке мира Кори Гауфф в третьем раунде.

Почему вообще Мирре пришлось выступать в квалификации Уимблдона, несмотря на 102-е место в рейтинге WTA, которое вроде бы должно давать пропуск в основную сетку? Очень просто. Заявочный список на турнир обнародовали 22 мая, а тогда Андреева была 143-й в рейтинге — очки за «Ролан Гаррос» начислились уже потом.

Ранее Андреева никогда не играла на траве. И призналась, что регулярно падала на первой тренировке на Уимблдоне. «На первой тренировке на траве я упала три раза. Для меня было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает по-другому, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и всё ещё чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока всё идёт довольно неплохо», — приводит её слова пресс-служба WTA.

В первом круге квалификации Андреева разгромила испанку Росу Висенс Мас — 6:3, 6:1. А в полуфинале оказалась сильнее француженки Хлоэ Паке — ещё более убедительная победа, 6:1, 6:2. В финале её соперницей станет 28-летняя немка Тамара Корпач, 120-я ракетка мира.

18-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, выбыла из борьбы в полуфинале квалификации. В первом круге Андреева-старшая обыграла словенку Далилу Якупович (3:6, 6:4, 6:4), а вот 23-летняя украинка Даяна Ястремская, которая три года назад вплотную приближалась к топ-20, а сейчас не входит в топ-150, оказалась сильнее — 6:3, 6:4. После матча обошлось без традиционного рукопожатия: Ястремская первой подошла к судье на вышке, чтобы поблагодарить его за работу, и ушла на свою половину корта, после чего то же самое сделала и Андреева.

Заявилась в квалификацию и 38-летняя Вера Звонарёва, настоящая легенда российского тенниса. Звонарёва — бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон и US Open 2010 года) и трёхкратная чемпионка — в парном. В первом круге квалификации Вера, которая ныне занимает 788-е место в рейтинге WTA, обыграла Лауру Пигосси из Бразилии (5:7, 7:6, 6:2), а вот во втором ничего не смогла поделать с Дарьей Семенистой (Латвия), 208-й ракеткой мира. Звонарёва проиграла со счётом 4:6, 1:6.

20-летняя Элина Аванесян, которая быстро прогрессирует в последнее время, как и Андреева-младшая, также стала заложницей того, что заявочный лист Уимблдона определяли до её последних успехов. Сейчас теннисистка, которая на «Ролан Гаррос» дошла до четвёртого круга, а на «пятисотнике» в Берлине — до четвертьфинала, идёт 64-й в рейтинге WTA. В первом круге квалификации Аванесян повесила «баранку» мексиканке Фернанде Контрерас Гомес (6:3, 6:0), а в полуфинале на двух тай-брейках уступила австралийке Сторм Хантер — 6:7 (1:7), 6:7 (2:7).

Приняла участие в квалификации и 19-летняя Диана Шнайдер, 98-я ракетка мира. В первом круге Шнайдер оказалась сильнее американки Лив Ховд (7:5, 6:2), а в полуфинале проиграла британке Анне Броган — 3:6, 6:7 (7:9).

Ещё три россиянки выбыли из борьбы в первом круге квалификации. Мария Тимофеева ничего не смогла поделать с китаянкой Чжосюань Бай (3:6, 2:6), Анастасия Захарова уступила японке Нао Хибино (4:6, 2:6), а Дарья Астахова в упорной борьбе проиграла Тамаре Зиданшек из Словении (6:3, 4:6, 4:6).

Трое недопущенных

Сразу трое наших соотечественников не смогли выступить в квалификации Уимблдона, хотя изначально планировали это сделать. 116-я ракетка мира Павел Котов не получил допуска: у него возникли проблемы с визой. Несмотря на это, Котов быстро сориентировался и вместо этого заявился на турнир на Мальорке, где уже вышел в четвертьфинал.

Также квалификацию пропустили 20-летняя Полина Кудерметова, младшая сестра 12-й ракетки мира Вероники Кудерметовой, и Марина Мельникова. В заявочных листах в качестве официальной причины снятия спортсменок указано изменение расписания.

Единственная финалистка

Таким образом, в финал квалификации Уимблдона вышла лишь одна россиянка, а именно Мирра Андреева. Когда именно состоится её поединок с Тамарой Корпач, станет известно позднее.