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Варвара Грачёва уступила в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге

Варвара Грачёва уступила в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге
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Французская теннисистка Варвара Грачёва проиграла в четвертьфинальном матче травяного турнира категории WTA-250, который проходит с 25 июня по 1 июля в Бад-Хомбурге (Германия).

Итальянская теннисистка, 65-я ракетка мира Лючия Бронцетти обыграла соперницу, представляющую команду Франции, Варвару Грачёву в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Лючия Бронцетти за это время выполнила четыре эйса, реализовала два брейк-пойнта из восьми и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету её соперницы одна подача навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта и две двойные ошибки.

В полуфинальном матче Лючия Бронцетти встретится с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) – Анна Блинкова (Россия).

Бад-Хомбург. 1/4 финала
29 июня 2023, четверг. 13:10 МСК
Лючия Бронцетти
65
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Варвара Грачёва
43
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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