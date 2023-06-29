Варвара Грачёва уступила в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге

Французская теннисистка Варвара Грачёва проиграла в четвертьфинальном матче травяного турнира категории WTA-250, который проходит с 25 июня по 1 июля в Бад-Хомбурге (Германия).

Итальянская теннисистка, 65-я ракетка мира Лючия Бронцетти обыграла соперницу, представляющую команду Франции, Варвару Грачёву в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Лючия Бронцетти за это время выполнила четыре эйса, реализовала два брейк-пойнта из восьми и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету её соперницы одна подача навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта и две двойные ошибки.

В полуфинальном матче Лючия Бронцетти встретится с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) – Анна Блинкова (Россия).