Варвара Грачёва уступила в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге
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Французская теннисистка Варвара Грачёва проиграла в четвертьфинальном матче травяного турнира категории WTA-250, который проходит с 25 июня по 1 июля в Бад-Хомбурге (Германия).
Итальянская теннисистка, 65-я ракетка мира Лючия Бронцетти обыграла соперницу, представляющую команду Франции, Варвару Грачёву в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Лючия Бронцетти за это время выполнила четыре эйса, реализовала два брейк-пойнта из восьми и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету её соперницы одна подача навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта и две двойные ошибки.
В полуфинальном матче Лючия Бронцетти встретится с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) – Анна Блинкова (Россия).
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