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Анна Дмитриева: выход в основную сетку Уимблдона говорит о безусловном таланте Андреевой

Анна Дмитриева: выход в основную сетку Уимблдона говорит о безусловном таланте Андреевой
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала выход 16-летней россиянки Мирры Андреевой в основную сетку Уимблдона-2023.

«Все матчи в квалификации, кроме самого последнего, дались Мирре легко. Выход в основную сетку Уимблдона говорит о безусловном таланте Андреевой. Она впервые играет на траве и сразу же проходит всю квалификацию «Шлема». Мирре очень комфортно играть на траве, это прям видно. Удивляют её самообладание и вечное спокойствие на корте. Ей всего лишь 16 лет, это нехарактерно для такого возраста. Зайдёт ли она далеко на Уимблдоне? О шансах говорить пока что очень рано. Можно будет прогнозировать после появления сетки. Уверена, Мирра не ударит в грязь лицом в любом случае», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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