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Пол вышел в полуфинал турнира в Истбурне, одолев Вулфа

Пол вышел в полуфинал турнира в Истбурне, одолев Вулфа
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Американский теннисист, 17-я ракетка мира Томми Пол вышел в полуфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В четвертьфинальном матче соревнований посеянный вторым Пол нанёс поражение соотечественнику Джеффри-Джону Вулфу со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Пол 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Вулф выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

За выход в финал турнира в Истбурне Пол поспорит с французом Грегуаром Баррером, который в четвертьфинальном матче соревнований одолел серба Миомира Кецмановича со счётом 7:5, 7:6 (7:2).

Истбурн (м). 1/4 финала
29 июня 2023, четверг. 19:30 МСК
Джеффри-Джон Вулф
46
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 2
6 		4 7 7
         
Томми Пол
17
США
Томми Пол
Т. Пол
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