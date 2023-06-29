Пол вышел в полуфинал турнира в Истбурне, одолев Вулфа
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Американский теннисист, 17-я ракетка мира Томми Пол вышел в полуфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В четвертьфинальном матче соревнований посеянный вторым Пол нанёс поражение соотечественнику Джеффри-Джону Вулфу со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
Пол 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Вулф выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.
За выход в финал турнира в Истбурне Пол поспорит с французом Грегуаром Баррером, который в четвертьфинальном матче соревнований одолел серба Миомира Кецмановича со счётом 7:5, 7:6 (7:2).
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