Бывшую 75-ю ракетку мира дисквалифицировали на 13 месяцев за употребление допинга

Бывшая 75-я ракетка мира, польский теннисист Камиль Майхшак дисквалифицирован на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, в октябре и ноябре 2022 года в допинг-пробах теннисиста были обнаружены вещество SARM S-22 (относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов) и метаболит лигандрола (LGD-4033). Они используются для повышения выносливости, увеличения мышечной массы и уменьшения подкожного жира. Также в его анализах обнаружили агонисты дельта-рецепторов, активируемых пролифераторами (PPARδ).

Поляк признал свою вину и согласился на дисквалификацию. Камиль отметил, что все запрещённые вещества, обнаруженные в его допинг-пробе, были в одном продукте — изотоническом напитке, который был одобрен его диетологом.

Дисквалификация Майхшака завершится 29 декабря 2023 года.