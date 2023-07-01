Корретха: Радукану не справилась со своим успехом и теперь расплачивается за это

Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанский теннисист Алекс Корретха высказался о проблемах чемпионки US Open — 2021 британской теннисистки Эммы Радукану.
«То, что с ней произошло, трудно переварить и принять быстро. Внезапно обычная девушка попала на Открытый чемпионат США и выиграла его. Она должна была общаться с прессой, людьми, которые стали постоянно узнавать её на улице. За несколько недель она взлетела с нуля до тысячи. Она не справилась с этим и теперь расплачивается.
Эмма понимала, что теперь зрители ждут, что она будет выигрывать каждый матч. Но в 19 лет она ещё развивалась и не была стабильной теннисисткой. Я точно не знаю, что ей следует делать дальше, но думаю, стоит положиться на свою команду. Если Эмма продолжит менять тренеров, ей будет сложно обрести свою игру», — приводит слова Корретхи Daily Express.
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