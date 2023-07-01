Мэдисон Кис — о большом количестве нетболов в финале Истбурна: мне было очень неловко

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала большое количество нетболов в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Сегодня, 1 июля, спортсменка одержала победу на соревнованиях, в двух сетах обыграв 11-ю ракетку мира, россиянку Дарью Касаткину.

«Мне было очень неловко. Когда последний мяч перевалился через сетку, я подумала: «Вот дерьмо». Если мяч переваливается один-два раза, ты обычно думаешь: «Ну, бывает». Но сегодня это произошло столько раз, что мне действительно стало неудобно», — сказала спортсменка на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Дарья Касаткина тоже высказалась о нетболах в финале, отметив, что WTA следует жёстче натягивать сетки на турнирах — так, как это делает ATP.