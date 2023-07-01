Мэдисон Кис — о большом количестве нетболов в финале Истбурна: мне было очень неловко
Поделиться
Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала большое количество нетболов в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Сегодня, 1 июля, спортсменка одержала победу на соревнованиях, в двух сетах обыграв 11-ю ракетку мира, россиянку Дарью Касаткину.
«Мне было очень неловко. Когда последний мяч перевалился через сетку, я подумала: «Вот дерьмо». Если мяч переваливается один-два раза, ты обычно думаешь: «Ну, бывает». Но сегодня это произошло столько раз, что мне действительно стало неудобно», — сказала спортсменка на послематчевой пресс-конференции.
Ранее Дарья Касаткина тоже высказалась о нетболах в финале, отметив, что WTA следует жёстче натягивать сетки на турнирах — так, как это делает ATP.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
23:33
-
23:23
-
23:13
-
23:02
-
22:46
-
22:27
-
21:57
-
21:39
-
21:08
-
20:57
-
20:35
-
20:23
-
19:50
-
19:37
-
19:17
-
18:45
-
18:14
-
17:40
-
17:26
-
16:57
-
16:21
-
15:37
-
15:08
-
14:52
-
13:37
-
13:27
-
12:38
-
12:31
-
12:05
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:24
-
11:15
Партнерский контент