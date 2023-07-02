Свитолина высказалась о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о допуске российских и белорусских спортсменов на Уимблдон.
«Я была счастлива, что они приняли такое решение отстранить россиян и белорусов в прошлом году, потому что как украинцы мы за это боролись. Мы пытались говорить с организаторами соревнований, с WTA, АТР, ITF, объяснять, что происходит, почему другие виды спорта решили ввести бан и почему теннис этого не сделал. Мы были очень благодарны Уимблдону за это решение. В прошлом году я была здесь один день, я виделась с украинскими игроками. Они были такого же мнения.
Конечно, они были вынуждены изменить свой подход, потому что было сильное давление от теннисных органов. И поэтому это был ожидаемый шаг, ведь организаторы не хотели бы потерять «мэйджор», и нам надо это принять. Все равно я благодарна за поддержку, за помощь с проживанием и во многих других вопросах. Мы действительно благодарны за их позицию», — приводит слова Свитолины Большой теннис Украины.
В первом круге Уимблдона Свитолина встретится с американкой Винус Уильямс.
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