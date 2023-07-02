Кирьос: Алькарасу нравится, когда люди скандируют его имя, и это довольно круто

Финалист Уимблдона в 2022 году, австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о первой ракетке мира, испанце Карлосе Алькарасе.

«Я смотрел финалы турниров «Большого шлема», пока восстанавливался от травмы. Я видел много матчей Australian Open. И я видел, сколько титулов Карлос Алькарас смог собрать за такой короткий промежуток времени (в текущем сезоне спортсмен уже выиграл пять турниров ATP. — прим. «Чемпионата»). Это безумие. У него невероятная дисциплина, и он очень любит спорт.

За Карлосом интересно наблюдать. В нём столько дисциплины и столько желания преуспеть, но есть и некоторое шоуменство, что мне нравится. Ему нравится вовлекать публику. Ему нравится, когда люди скандируют его имя, — и это довольно круто», — сказал Кирьос на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.