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Кудерметова выиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Канепи

Кудерметова выиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Канепи
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В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором 12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова играет с эстонской спортсменкой Кайей Канепи (101-я в рейтинге WTA). Позади первый сет, который завершился победой российской теннисистки со счётом 7:6 (7:4). Общая продолжительность первой партии составила 57 минут.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Кайя Канепи в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:15 МСК
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Кайя Канепи
101
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи

Кудерметова и Канепи трижды встречались на корте. В двух матчах победу одержала представительница Эстонии, один раз выиграла Кудерметова. Последняя личная встреча Кудерметовой и Канепи состоялась в 2021 году во втором круге грунтового турнира в Стамбуле. Победу в этой игре одержала россиянка.

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