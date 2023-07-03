Кудерметова выиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Канепи

В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором 12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова играет с эстонской спортсменкой Кайей Канепи (101-я в рейтинге WTA). Позади первый сет, который завершился победой российской теннисистки со счётом 7:6 (7:4). Общая продолжительность первой партии составила 57 минут.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Кайя Канепи в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.
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Кудерметова и Канепи трижды встречались на корте. В двух матчах победу одержала представительница Эстонии, один раз выиграла Кудерметова. Последняя личная встреча Кудерметовой и Канепи состоялась в 2021 году во втором круге грунтового турнира в Стамбуле. Победу в этой игре одержала россиянка.
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