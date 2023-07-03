Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рублёв уверенно стартовал на Уимблдоне, в трёх сетах обыграв Пёрселла в матче 1-го круга

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Уимблдона-2023, уверенно обыграв в стартовом матче соревнований представителя Австралии Макса Пёрселла (64-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой российского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Рублёв шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В матче второго круга британского мэйджора Андрей Рублёв сыграет с лучшим в противостоянии Люка Ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.