Роман Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут: онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона

Сегодня, 3 июля, состоится матч первого круга Уимблдона-2023, в котором 92-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (23-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на корте номер 10 и начнётся приблизительно в 16:30 по московскому времени, после игры Джеффри-Джона Вулфа с Энзо Куако.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут в первом круге соревнований «Большого шлема» в Англии.
Раньше теннисисты ни разу друг с другом не встречались. Сафиуллин занимает в рейтинге 92-ю строчку, а Баутиста-Агут — 23-ю.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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