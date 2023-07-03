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Вероника Кудерметова ответила, общается ли с украинками в раздевалке на Уимблдоне-2023

Вероника Кудерметова ответила, общается ли с украинками в раздевалке на Уимблдоне-2023
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12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова после выхода во второй круг Уимболдона-2023 рассказала, какие у неё взаимоотношения с представительницами Украины в раздевалке.

«Хорошо, я отвечу. Я здороваюсь с ними. Некоторые отвечают, некоторые нет. Как и другие, я скажу: мы здесь только как теннисисты. Вот и всё», — сказала Кудерметова на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в стартовом матче Уимблдона-2023 Кудерметова (12) обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи (101-я в рейтинге WTA). Игра завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Далее Кудерметова сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) – Питон Стирнс (США).

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