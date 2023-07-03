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Феликс Оже-Альяссим проиграл 119-й ракетке мира в первом круге Уимблдона-2023

Феликс Оже-Альяссим проиграл 119-й ракетке мира в первом круге Уимблдона-2023
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Четвертьфиналист Уимблдона-2021, 12-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение на старте Уимблдона-2023.

В матче первого круга Оже-Альяссим (11) проиграл 119-й ракетке мира, американцу Майклу Ммо (LL) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 4:6. Поединок теннисистов продлился 4 часа и 2 минуты. Оже-Альяссим 17 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ммо 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником 25-летнего Ммо станет 170-я ракетка мира немец Максимильян Мартерер (Q).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 15:50 МСК
Майкл Ммо
119
США
Майкл Ммо
М. Ммо
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 4 7 7 6  
6 4 		7 7 6 4 4  
             
Феликс Оже-Альяссим
12
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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