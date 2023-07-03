Софья Кенин не пустила Кори Гауфф во второй круг Уимблдона

Американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг Уимблдона-2023. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» Кенин, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение соотечественнице Кори Гауфф, посеянной под седьмым номером, со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Кенин один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов. Гауфф выполнила 12 эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.
24-летняя чемпионка Australian Open 2020 Кенин в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона, ранее она каждый раз завершала выступление во втором круге. 19-летняя Гауфф дважды (в 2019 и 2021 годах) добиралась до 1/8 финала соревнований.
За выход в третий круг Уимблдона Кенин сыграет с китаянкой Синьюй Ван.
- 3 июля 2023
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