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Софья Кенин не пустила Кори Гауфф во второй круг Уимблдона

Софья Кенин не пустила Кори Гауфф во второй круг Уимблдона
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Американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг Уимблдона-2023. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» Кенин, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение соотечественнице Кори Гауфф, посеянной под седьмым номером, со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Кенин один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов. Гауфф выполнила 12 эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

24-летняя чемпионка Australian Open 2020 Кенин в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона, ранее она каждый раз завершала выступление во втором круге. 19-летняя Гауфф дважды (в 2019 и 2021 годах) добиралась до 1/8 финала соревнований.

За выход в третий круг Уимблдона Кенин сыграет с китаянкой Синьюй Ван.

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 20:35 МСК
Софья Кенин
128
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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