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Рыбакина проиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Роджерс

Рыбакина проиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Роджерс
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В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина играет с американской спортсменкой Шелби Роджерс (49-я в рейтинге WTA). Позади первый сет, который завершился победой американки со счётом 6:4. Общая продолжительность первой партии составила 45 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Шелби Роджерс.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 15:40 МСК
Шелби Роджерс
49
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина и Шелби ранее пять раз встречались на различных турнирах. В трёх матчах победу одержала представительница Казахстана, два раза выиграла Роджерс. Последняя личная встреча Рыбакиной и Шелби состоялась в 2022 году во втором круге травяного турнира в Хертогенбосхе. Победу в той игре одержала американка.

Основные соревнования женского Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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