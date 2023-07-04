Рыбакина разгромила Роджерс во втором сете в матче первого круга Уимблдона

В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина играет с американской спортсменкой Шелби Роджерс (49-я в рейтинге WTA). Позади второй сет, который завершился победой спортсменки из Казахстана со счётом 6:1. Счёт в матче после двух сетов равный – 1:1. Общая продолжительность двух партий составила 1 час 10 минут.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Шелби Роджерс.
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Рыбакина и Шелби ранее пять раз встречались на различных турнирах. В трёх матчах победу одержала представительница Казахстана, два раза выиграла Роджерс. Последняя личная встреча Рыбакиной и Шелби состоялась в 2022 году во втором круге травяного турнира в Хертогенбосхе. Победу в той игре одержала американка.
Основные соревнования женского Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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