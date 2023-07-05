Кирьос: Маррей невероятно забавный. Называющие его скучным, должно быть, сошли с ума
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Финалист Уимблдона 2022 года австралийский теннисист Ник Кирьос высоко оценил чувство юмора британского теннисиста Энди Маррея.
«Маррей — неоценённый игрок. Один из самых забавных парней, которых я когда-либо встречал в жизни. Я знаю, что его юмор не всегда по достоинству оценивают в Великобритании, но он невероятно забавный. Те, кто назвал его самым скучным спортсменом, — вы, должно быть, сошли с ума. Говорю вам, он весёлый. Он действительно умеет рассказывать шутки», — приводит слова Кирьоса журнал Men's Health.
Напомним, ранее Кирьос снялся с Уимблдона-2023 из-за травмы запястья. Спортсмен пропустил первые полгода соревнований текущего сезона из-за травмы колена. В 2023 году Кирьос сыграл только один официальный матч.
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