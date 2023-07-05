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Болельщики обвинили организаторов Уимблдона в неуважении к Анетт Контавейт

Болельщики обвинили организаторов Уимблдона в неуважении к Анетт Контавейт
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Теннисные болельщики обвинили организаторов Уимблдона в неуважении к экс второй ракетке мира, эстонской теннисистке Анетт Контавейт, которая проводит на турнире свои финальные выступления в карьере. Матч первого круга спортсменки, который потенциально может стать последним для неё, поставлен на корте №6, на котором нет мест для присутствия зрителей.

«Анетт Контавейт вызвана на корт №6 для её потенциального матча на выбывание… Из всех решений, которые нужно было принять в соответствии с расписанием, это, возможно, было худшим из возможных», — написала в «Твиттере» журналистка Daily Express Ясмин Сайед.

Пользователи социальной сети также раскритиковали организаторов Уимблдона: «Честно говоря, не могу придумать ничего более неуважительного», «Возмутительное пренебрежение к потрясающей спортсменке», «Финалистка WTA finals, бывшая вторая ракетка мира, 11 титулов… Завершить карьеру всего в 27 лет из-за травмы и играть на корте без зрителей в её, возможно, последнем матче. Это позор, давненько не видели такого неуважения. Элегантность — это не просто хорошо подстриженный газон».

Прямо сейчас Анетт Контавейт играет в матче первого круга Уимблдона. Её соперница — итальянка Лукреция Стефанини.

Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 14:35 МСК
Анетт Контавейт
81
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
3 		   
2 		   
         
Лукреция Стефанини
111
Италия
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
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