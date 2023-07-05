Активисты Just Stop Oil сорвали матч Димитрова и Симабукуро на Уимблдоне

Активисты движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений, сорвали матч первого круга на корте №18, где играли Григор Димитров (Болгария) и Со Симабукуро (Япония). Они рассыпали по корту золотое конфетти и частицы пазла с изображением центрального корта Уимблдона, которые, вероятно, были куплены на самом турнире.
Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
Матч был остановлен для очистки корта, а затем на Уимблдоне вновь пошёл дождь, вследствие чего остановили все матчи турнира, кроме проходящих на центральном корте и корте №1. Сейчас уже остановлены все матчи турнира.
Напомним, ранее Just Stop Oil срывали матч чемпионата мира по снукеру, также проходившего в Англии: тогда активисты рассыпали по столу оранжевую порошковую краску. Известно, что в Великобритании за деятельностью организации следят более 16 тысяч полицейских.
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