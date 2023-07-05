Медведев бьётся за 2-й круг Уимблдона! Болеем также за Сафиуллина и Мирру Андрееву. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Уимблдоне. В среду должны быть доиграны 69 матчей первого круга – 34 у женщин и 35 у мужчин, а также стартует второй раунд. Накопившихся из-за дождей поединков получилось так много, что в этот день на корты выйдут почти все россияне – 11 человек из 12 оставшихся в сетках. Это Даниил Медведев (третий номер посева), Александр Шевченко, Мирра Андреева, Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (22), Маргарита Бетова, Анна Блинкова, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Причём последние двое проведут первое российское дерби на турнире. Все основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.
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Уимблдон 2023 года только набирает обороты, а у поклонников тенниса, пожелавших вживую понаблюдать за любимыми спортсменами, уже есть масса поводов для недовольства. Всё началось ещё в понедельник, когда некоторым болельщикам пришлось выстоять в очереди 10 часов, чтобы попасть на трибуны. А некоторые зрители потеряли терпение и покинули очередь, так и не добравшись до цели.
Уимблдон. Расписание матчей 5 июля. Мужчины
Первый круг
Корт №1
15:00 Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Великобритания)
Корт №2
Около 14:30 Тейлор Фритц (США, 9) — Янник Ханфман (Германия)
Около 15:30 Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция, 5)
Около 17:30 Александр Зверев (Германия, 19) — Гийс Броувер (Нидерланды)
Корт №3
13:00 Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай)
Около 16:00 Хольгер Руне (Дания) — Джордж Лоффаген (Великобритания)
Корт №7
Около 18:00 Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия)
Корт №10
Около 15:00 Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20)
Корт №15
13:00 Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боргес (Португалия)
Второй круг
Центральный корт
Около 18:00 Новак Джокович (Сербия, 2) — Джордан Томпсон (Австралия)
Корт №1
Около 20:00 Янник Синнер (Италия, 8) — Диего Шварцман (Аргентина)
Корт №3
Не ранее 18:30 Андрей Рублёв (Россия, 7) — Аслан Карацев (Россия)
Корт №8
Не ранее 18:30 Александр Бублик (Казахстан, 23) — Джеффри-Джон Вулф (США)
Также чуть позже станет известно, где и во сколько свой матч второго круга проведут Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) и Стэн Вавринка (Швейцария). Пока известно, что они не начнут играть ранее 19:00 мск: вероятно, их матч поставят на первый освободившийся корт последним запуском.
Сегодня, 5 июля, завершатся прерванные и перенесённые из-за дождя матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде, а также начнутся поединки второго раунда. На корт выйдут россиянки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Дарья Касаткина и Маргарита Бетова.
Уимблдон. Расписание матчей, 5 июля. Женщины
13:00 Анетт Контавейт (Эстония) — Лукреция Стефанини (Италия)
13:00 Мария Саккари (Греция) — Марта Костюк (Украина)
14:30 Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Наварро (США)
14:30 Варвара Грачёва (Франция) — Камила Джорджи (Италия)
15:00 Кая Юван (Словения) – Маргарита Бетова (Россия)
15:00 Анастасия Потапова (Россия) — Селин Наэф (Швейцария)
15:30 Дарья Касаткина (Россия) — Джоди Бёррэдж (Великобритания) – 2-й круг.
16:30 Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай)
17:00 Ига Свёнтек (Польша) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 2-й круг
18:00 Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия)
19:00 Элисе Мертенс (Бельгия) – Элина Свитолина (Украина) – 2-й круг
20:00 Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас Диас (Испания)
20:30 Надия Подороска (Аргентина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 2-й круг.
Во вторник, 4 июля, на Уимблдоне состоялся второй соревновательный день. Хотя это, наверное, слишком громкое слово. Из-за дождя удалось провести лишь считаное количество поединков первого круга в мужском и женском одиночном разрядах — под закрытой крышей. Так, свой матч сыграл первая ракетка мира Карлос Алькарас, в соперниках у которого был 36-летний француз Жереми Шарди. Алькарас одержал верх в трёх партиях, причём Шарди только в третьем сете смог навязать ему борьбу — 6:0, 6:2, 7:5.
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