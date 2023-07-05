Медведев бьётся за 2-й круг Уимблдона! Болеем также за Сафиуллина и Мирру Андрееву. LIVE!

В среду на главном травяном турнире матчи проведут 11 россиян. Будет и дерби. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Уимблдоне. В среду должны быть доиграны 69 матчей первого круга – 34 у женщин и 35 у мужчин, а также стартует второй раунд. Накопившихся из-за дождей поединков получилось так много, что в этот день на корты выйдут почти все россияне – 11 человек из 12 оставшихся в сетках. Это Даниил Медведев (третий номер посева), Александр Шевченко, Мирра Андреева, Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (22), Маргарита Бетова, Анна Блинкова, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Причём последние двое проведут первое российское дерби на турнире. Все основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.