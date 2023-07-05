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Медведев, Андреева, Потапова, Шевченко, Сафиуллин: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Медведев бьётся за 2-й круг Уимблдона! Болеем также за Сафиуллина и Мирру Андрееву. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдона-2023
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В среду на главном травяном турнире матчи проведут 11 россиян. Будет и дерби. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Уимблдоне. В среду должны быть доиграны 69 матчей первого круга – 34 у женщин и 35 у мужчин, а также стартует второй раунд. Накопившихся из-за дождей поединков получилось так много, что в этот день на корты выйдут почти все россияне – 11 человек из 12 оставшихся в сетках. Это Даниил Медведев (третий номер посева), Александр Шевченко, Мирра Андреева, Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (22), Маргарита Бетова, Анна Блинкова, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Причём последние двое проведут первое российское дерби на турнире. Все основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.

Уимблдон. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Женщины. Сетка
Уимблдон (м). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Остановлен
1 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		7 9 6 4    
6 		6 7 7 7    
             
Роберто Баутиста-Агут
23
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 14:30 МСК
Эмма Наварро
55
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
4 		2  
6 		5  
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 15:00 МСК
Кая Юван
244
Словения
Кая Юван
К. Юван
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		4  
0 		3  
         
Маргарита Бетова
1316
Россия
Маргарита Бетова
М. Бетова
Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 15:00 МСК
Анастасия Потапова
23
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		3  
3 		3  
         
Селин Наэф
165
Швейцария
Селин Наэф
С. Наэф
Уимблдон (м). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 15:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Артур Фери
391
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Уимблдон (м). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 16:30 МСК
Адриан Маннарино
35
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Александр Шевченко
97
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Уимблдон (ж). 2-й круг
05 июля 2023, среда. 15:30 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Джоди Бёррэдж
108
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 16:30 МСК
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Сиюй Ван
65
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 18:00 МСК
Янина Викмайер
112
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
40
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Уимблдон (ж). 2-й круг
05 июля 2023, среда. 17:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Сара Соррибес-Тормо
84
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Уимблдон (м). 2-й круг
05 июля 2023, среда. 18:30 МСК
Джордан Томпсон
70
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон (м). 2-й круг
05 июля 2023, среда. 20:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Live Даниил Сальников

Уимблдон 2023 года только набирает обороты, а у поклонников тенниса, пожелавших вживую понаблюдать за любимыми спортсменами, уже есть масса поводов для недовольства. Всё началось ещё в понедельник, когда некоторым болельщикам пришлось выстоять в очереди 10 часов, чтобы попасть на трибуны. А некоторые зрители потеряли терпение и покинули очередь, так и не добравшись до цели.

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12:22 Даниил Сальников

Уимблдон. Расписание матчей 5 июля. Мужчины

Первый круг

Корт №1

15:00 Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Великобритания)

Корт №2

Около 14:30 Тейлор Фритц (США, 9) — Янник Ханфман (Германия)

Около 15:30 Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция, 5)

Около 17:30 Александр Зверев (Германия, 19) — Гийс Броувер (Нидерланды)

Корт №3

13:00 Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай)

Около 16:00 Хольгер Руне (Дания) — Джордж Лоффаген (Великобритания)

Корт №7

Около 18:00 Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия)

Корт №10

Около 15:00 Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20)

Корт №15

13:00 Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боргес (Португалия)

Второй круг

Центральный корт

Около 18:00 Новак Джокович (Сербия, 2) — Джордан Томпсон (Австралия)

Корт №1

Около 20:00 Янник Синнер (Италия, 8) — Диего Шварцман (Аргентина)

Корт №3

Не ранее 18:30 Андрей Рублёв (Россия, 7)Аслан Карацев (Россия)

Корт №8

Не ранее 18:30 Александр Бублик (Казахстан, 23) — Джеффри-Джон Вулф (США)

Также чуть позже станет известно, где и во сколько свой матч второго круга проведут Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) и Стэн Вавринка (Швейцария). Пока известно, что они не начнут играть ранее 19:00 мск: вероятно, их матч поставят на первый освободившийся корт последним запуском.

12:19 Даниил Сальников

Сегодня, 5 июля, завершатся прерванные и перенесённые из-за дождя матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде, а также начнутся поединки второго раунда. На корт выйдут россиянки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Дарья Касаткина и Маргарита Бетова.

Уимблдон. Расписание матчей, 5 июля. Женщины

13:00 Анетт Контавейт (Эстония) — Лукреция Стефанини (Италия)

13:00 Мария Саккари (Греция) — Марта Костюк (Украина)

14:30 Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Наварро (США)

14:30 Варвара Грачёва (Франция) — Камила Джорджи (Италия)

15:00 Кая Юван (Словения) – Маргарита Бетова (Россия)

15:00 Анастасия Потапова (Россия) — Селин Наэф (Швейцария)

15:30 Дарья Касаткина (Россия) — Джоди Бёррэдж (Великобритания) – 2-й круг.

16:30 Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай)

17:00 Ига Свёнтек (Польша) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 2-й круг

18:00 Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия)

19:00 Элисе Мертенс (Бельгия) – Элина Свитолина (Украина) – 2-й круг

20:00 Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас Диас (Испания)

20:30 Надия Подороска (Аргентина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 2-й круг.

12:18 Даниил Сальников

Во вторник, 4 июля, на Уимблдоне состоялся второй соревновательный день. Хотя это, наверное, слишком громкое слово. Из-за дождя удалось провести лишь считаное количество поединков первого круга в мужском и женском одиночном разрядах — под закрытой крышей. Так, свой матч сыграл первая ракетка мира Карлос Алькарас, в соперниках у которого был 36-летний француз Жереми Шарди. Алькарас одержал верх в трёх партиях, причём Шарди только в третьем сете смог навязать ему борьбу — 6:0, 6:2, 7:5.

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