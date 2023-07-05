Бекхэм зевал на трибуне во время матча Касаткиной. Накануне он отмечал годовщину свадьбы
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Совладелец «Интер Майами» и бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм зевал и с трудом держал глаза открытыми, сидя на трибунах Уимблдона-2023 на матче 10-й ракетки мира, россиянки Дарьи Касаткиной с британкой Джоди Бёррэдж, сообщает Daily Mail.
Напомним, Бекхэм пришёл на игру вместе со своей 74-летней матерью Сандрой. Стоит отметить, что вчера, 4 июля, именитый футболист отмечал 24-ю годовщину свадьбы со своей женой, Викторией.
Встреча теннисисток проходила на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне, Бекхэм с матерью сидели в королевской ложе.
Напомним, Касаткина одержала уверенную победу над британкой Бёррэдж со счётом 6:0, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.
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