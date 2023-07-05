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Александрова стартовала с победы на Уимблдоне, в двух сетах обыграв Наварро в первом круге

Александрова стартовала с победы на Уимблдоне, в двух сетах обыграв Наварро в первом круге
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22-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона-2023, уверенно обыграв в стартовом матче соревнований представительницу США Эмму Наварро (55-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Александрова два раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 17:45 МСК
Эмма Наварро
55
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

В матче второго круга травяного турнира Екатерина Александрова сыграет с победительницей пары Мэдисон Бренгл (США) – Сара Эррани (Италия).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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