Финалист 2016 года Милош Раонич успешно стартовал на Уимблдоне-2023

Финалист 2016 года, бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич успешно стартовал на Уимблдоне-2023.

В матче первого круга Раонич, выступающий по защищённому рейтингу, со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:1 обыграл представителя Австрии Денниса Новака (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 43 минуты. Раонич 28 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Новака четыре эйса, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником 32-летнего Раонича на Уимблдоне станет победитель матча Томми Пол (США, 16) — Синтаро Мочизуки (Япония, Q).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.