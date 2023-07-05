Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин выиграл пятисетовый матч и пробился во второй круг Уимблдона-2023

Роман Сафиуллин выиграл пятисетовый матч и пробился во второй круг Уимблдона-2023
Комментарии

92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин с тяжелейшей победы стартовал на Уимблдоне-2023.

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 обыграл 23-ю ракетку мира представителя Испании Роберто Баутиста-Агута. Встреча продлилась 4 часа и 8 минут. Сафиуллин 17 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Баутиста-Агута шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Следующим соперником Сафиуллина на Уимблдоне станет француз Корентен Муте.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 18:00 МСК
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		7 9 6 4 6 7
6 		6 7 7 7 4 5
             
Роберто Баутиста-Агут
23
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023