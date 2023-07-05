Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анастасия Потапова вышла во второй круг на Уимблдоне

23-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Швейцарии Селин Наэф (165-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час. Потапова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету швейцарской теннисистки один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В матче второго круга травяного турнира Анастасия Потапова сыграет со словенской теннисисткой Каей Юван, которая в первом круге обыграла россиянку Маргариту Бетову в двух сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.