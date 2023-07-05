Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова вышла во второй круг на Уимблдоне

Анастасия Потапова вышла во второй круг на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

23-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Швейцарии Селин Наэф (165-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час. Потапова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету швейцарской теннисистки один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 19:20 МСК
Анастасия Потапова
23
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Селин Наэф
165
Швейцария
Селин Наэф
С. Наэф

В матче второго круга травяного турнира Анастасия Потапова сыграет со словенской теннисисткой Каей Юван, которая в первом круге обыграла россиянку Маргариту Бетову в двух сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023