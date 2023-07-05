Роман Сафиуллин на Уимблдоне впервые в карьере выиграл пятисетовый матч
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92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин впервые в карьере выиграл пятисетовый матч.
Это произошло на Уимблдоне-2023. В матче первого круга Сафиуллин со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 обыграл 23-ю ракетку мира представителя Испании Роберто Баутиста-Агута. Встреча продлилась 4 часа и 8 минут. Сафиуллин 17 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Баутиста-Агута шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных. Следующим соперником Сафиуллина на Уимблдоне станет француз Корентен Муте.
Интересно, что также впервые Сафиуллин прошёл круг на Уимблдоне, а также впервые победил игрока из топ-50 на турнире «Большого шлема».
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