Елена Веснина оценила победу Даниила Медведева в первом круге Уимблдона

Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала успешный старт россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2023. В матче первого круга Медведев (3) со счётом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери (WC).
«Сегодня была очень спокойная и уверенная победа Медведева. Отличный старт на Уимблдоне: дальше — больше! Из-за дождей ему пришлось долго ждать своего первого матча на турнире. Уверена, что это добавило ему нервозности. Для Дани было важно уверенно начать, не дать сопернику шансов — в итоге так и произошло. Он провёл ровные три сета, не дав Фери поднять голову. Молодец, что справился с большой дождевой паузой и давлением. Лондон без дождей не существует — так на Уимблдоне было всегда», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 5 июля 2023
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