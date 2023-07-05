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Анна Блинкова вышла во второй круг на Уимблдоне

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Бельгии Янину Викмайер (112-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету бельгийской теннисистки три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнта из 11.

В матче второго круга травяного турнира Анна Блинкова сыграет с победительницей пары Ирина Бегу (Румыния) – Ребекка Марино (Канада).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.