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Федерер: надеюсь, Надаль сможет закончить на своих условиях, он может ещё поиграть

Федерер: надеюсь, Надаль сможет закончить на своих условиях, он может ещё поиграть
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о завершении карьеры Рафаэля Надаля. Ранее 37-летний испанский теннисист сообщал, что 2024 год может стать последним в его профессиональной карьере.

«Все мы, Маррей, Джокович, Надаль и я, когда я завершил карьеру, мы все сидели там и плакали из-за того, что я ухожу на пенсию, или из-за музыки, кто знает. У каждого были свои причины, по которым они плакали. Я думаю, мы поняли, как нам повезло, что мы всё ещё играем на этом более позднем этапе нашей карьеры. Потому что теннисисты обычно уходили на пенсию в 30 лет, я имею в виду 26-летнего Борга, 32-летнего Сампраса, может быть, 36 лет у Агасси. И сейчас нам всем около 35–40, так что, я думаю, мы все знаем, как нам повезло, и, я думаю, Рафа тоже это понимает.

Итак, видя, как он проходит через этот сложный период, очевидно, я всё понимаю, я был там. Я просто надеюсь, что он сможет закончить на своих условиях, он всё ещё может немного поиграть. Я всё ещё надеюсь, что мы увидим не только выступления в паре, как было у меня, но и нечто большее. Я всё ещё верю, что это произойдёт», — приводит слова Федерера CNN.

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