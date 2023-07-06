Ализе Корне — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с представительницей Франции Ализе Корне (74-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ализе Корне — Елена Рыбакина во втором круге Уимблдона.

Ранее спортсменки встречались на корте в официальных матчах два раза. Победу в обоих матчах одержала Рыбакина. Примечательно, что эта игра станет первой личной встречей Рыбакиной и Корне на травяном покрытии. Представительница Казахстана является действующей победительницей Уимблдона.