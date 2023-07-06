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Ализе Корне — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона

Ализе Корне — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона
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Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с представительницей Франции Ализе Корне (74-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ализе Корне — Елена Рыбакина во втором круге Уимблдона.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 17:35 МСК
Ализе Корне
74
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Ранее спортсменки встречались на корте в официальных матчах два раза. Победу в обоих матчах одержала Рыбакина. Примечательно, что эта игра станет первой личной встречей Рыбакиной и Корне на травяном покрытии. Представительница Казахстана является действующей победительницей Уимблдона.

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