Ализе Корне — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона
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Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с представительницей Франции Ализе Корне (74-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ализе Корне — Елена Рыбакина во втором круге Уимблдона.
Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 17:35 МСК
74
Ализе Корне
А. Корне
Не начался
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Ранее спортсменки встречались на корте в официальных матчах два раза. Победу в обоих матчах одержала Рыбакина. Примечательно, что эта игра станет первой личной встречей Рыбакиной и Корне на травяном покрытии. Представительница Казахстана является действующей победительницей Уимблдона.
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