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Вавринка обыграл Этчеверри и вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с Джоковичем

Вавринка обыграл Этчеверри и вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с Джоковичем
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 38-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (88-й в рейтинге ATP) вышел в следующую стадию Уимблдона-2023, обыграв во втором круге соревнований представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (32-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Вавринки в четырёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 34 минуты. Вавринка пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Этчеверри семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Следующим соперником Стэна Вавринки станет 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 13:10 МСК
Томас Мартин Этчеверри
32
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 2  
6 		4 6 6  
             
Стэн Вавринка
88
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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