Вавринка обыграл Этчеверри и вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с Джоковичем

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 38-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (88-й в рейтинге ATP) вышел в следующую стадию Уимблдона-2023, обыграв во втором круге соревнований представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (32-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Вавринки в четырёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 34 минуты. Вавринка пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Этчеверри семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Следующим соперником Стэна Вавринки станет 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.