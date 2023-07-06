«Он отнял у меня два «Шлема». Джокович — о предстоящей встрече с Вавринкой на Уимблдоне

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче со швейцарцем Стэном Вавринкой в третьем круге Уимблдона-2023.

«Он отнял у меня два «Шлема». Обыграл меня в двух финалах (улыбается).

Нет, на самом деле Стэн мне очень нравится. Отличный человек. И меня вдохновляет то, что он делает – ему почти 40 лет, а он всё ещё силен. Мало кто на такое способен. После нескольких операций на коленях он старается написать ещё немного истории – своей личной и теннисной. Нельзя забывать, что он трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», победитель Кубка Дэвиса и Олимпиады. У него фантастическая карьера. Поэтому меня очень впечатляет то, что он всё равно отказывается сдаваться – несмотря на все физические трудности, которые пережил за последние 5–6 лет.

Надеюсь, мы с ним встретимся, потому что мы уже давно не играли. Это будет дуэль ветеранов (улыбается)», — сказал Джокович на пресс-конференции, ещё не зная, что Вавринка стал его соперником.