Роман Сафиуллин пробился в третий круг Уимблдона-2023

92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона-2023.

В матче второго раунда Сафиуллин со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4) обыграл представителя Франции, 71-ю ракетку мира Корентена Муте. Встреча продлилась 2 часа и 52 минуты. Сафиуллин пять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Муте пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Следующим соперником Сафиуллина на турнире станет победитель матча Гидо Пелья (Аргентина) — Гарол Майо (Франция, Q).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.