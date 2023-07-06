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Роман Сафиуллин пробился в третий круг Уимблдона-2023

Роман Сафиуллин пробился в третий круг Уимблдона-2023
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92-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона-2023.

В матче второго раунда Сафиуллин со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4) обыграл представителя Франции, 71-ю ракетку мира Корентена Муте. Встреча продлилась 2 часа и 52 минуты. Сафиуллин пять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Муте пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Следующим соперником Сафиуллина на турнире станет победитель матча Гидо Пелья (Аргентина) — Гарол Майо (Франция, Q).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 17:05 МСК
Корентен Муте
71
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 4    
7 		6 7 7    
             
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Комментарии
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