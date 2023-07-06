Александрова и Сизикова вышли во второй круг Уимблдона-2023 в парном разряде
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова вышли во второй круг Уимблдона-2023 в женском парном разряде.
Александрова в паре с китаянкой Ян Чжаосюань за 1 час 37 минут нанесла поражение четвёртым сеяным, американке Николь Меликар и представительнице Австралии Эллен Перес со счётом 6:4, 7:6 (9:7).
Александрова и Чжаосюань трижды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два из девяти брейк-пойнтов. Меликар и Перес выполнили четыре эйса, трижды ошиблись на подаче и взяли одну подачу соперниц.
Сизикова в паре с представительницей Бельгии Кимберли Циммерманн за 1 час 8 минут обыграла обладательниц уайлд-кард британскую пару Эмили Эпплтон/Джоди Бёррэдж со счётом 6:3, 6:4.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
06 июля 2023, четверг. 16:15 МСК
Екатерина Александрова
Ян Чжаосюань
Е. Александрова Я. Чжаосюань
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 9
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|6 7
Николь Меликар
Эллен Перес
Н. Меликар Э. Перес
Комментарии
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