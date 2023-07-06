Александрова и Сизикова вышли во второй круг Уимблдона-2023 в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова вышли во второй круг Уимблдона-2023 в женском парном разряде.

Александрова в паре с китаянкой Ян Чжаосюань за 1 час 37 минут нанесла поражение четвёртым сеяным, американке Николь Меликар и представительнице Австралии Эллен Перес со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

Александрова и Чжаосюань трижды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два из девяти брейк-пойнтов. Меликар и Перес выполнили четыре эйса, трижды ошиблись на подаче и взяли одну подачу соперниц.

Сизикова в паре с представительницей Бельгии Кимберли Циммерманн за 1 час 8 минут обыграла обладательниц уайлд-кард британскую пару Эмили Эпплтон/Джоди Бёррэдж со счётом 6:3, 6:4.