Квитова прокомментировала свой выход в третий круг Уимблдона

Чешская теннисистка Петра Квитова, двукратная победительница Уимблдона, прокомментировала свою победу во втором круге турнира. Сегодня, 7 июля, спортсменка разгромила представительницу Беларуси Александру Саснович в двух сетах: 6:2, 6:2.

«Я очень счастлива снова оказаться здесь. Ты никогда не знаешь, как долго ты сможешь играть на Уимблдоне. Каждый раз, когда я ступаю на эти корты, это просто изумительно, и я действительно наслаждаюсь этим. Я бы хотела, чтобы это никогда не заканчивалось», — сказала Квитова в интервью на корте.

В третьем круге Квитова сыграет с победительницей матча между лаки-лузером немкой Тамарой Корпач (122-я ракетка мира) и квалифаером сербской теннисисткой Наталией Стеванович (225-я в рейтинге WTA).