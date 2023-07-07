Анна Блинкова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв 29-ю сеяную Ирину Бегу
Поделиться
Российская теннисистка Анна Блинкова, 40-я ракетка мира, одержала уверенную победу во втором круге Уимблдона. Спортсменка в двух сетах обыграла 29-ю сеяную турнира румынку Ирину Бегу: 7:5, 6:3.
Матч теннисисток продолжался ровно два часа. Анна Блинкова по ходу встречи выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14, а также допустила четыре двойные ошибки. На счету Ирины Бегу — три подачи навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 14 и шесть двойных ошибок.
В третьем круге Анна Блинкова сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко и экс-россиянкой, теперь выступающей за Францию, 41-й ракеткой мира Варварой Грачёвой. Соперница Блинковой определится сегодня днём.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
15:20
-
15:13
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:36
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
13:30
-
12:46
-
12:36
-
12:00
-
11:41
-
11:26
-
10:45
-
10:34
-
10:29
-
10:13
-
10:10
-
09:55
-
09:47
-
09:24
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:57
-
03:00
-
02:29
-
01:00
-
00:55
-
00:33
Партнерский контент