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Анна Блинкова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв 29-ю сеяную Ирину Бегу

Анна Блинкова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв 29-ю сеяную Ирину Бегу
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Российская теннисистка Анна Блинкова, 40-я ракетка мира, одержала уверенную победу во втором круге Уимблдона. Спортсменка в двух сетах обыграла 29-ю сеяную турнира румынку Ирину Бегу: 7:5, 6:3.

Матч теннисисток продолжался ровно два часа. Анна Блинкова по ходу встречи выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14, а также допустила четыре двойные ошибки. На счету Ирины Бегу — три подачи навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 14 и шесть двойных ошибок.

В третьем круге Анна Блинкова сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко и экс-россиянкой, теперь выступающей за Францию, 41-й ракеткой мира Варварой Грачёвой. Соперница Блинковой определится сегодня днём.

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:10 МСК
Ирина Бегу
30
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Анна Блинкова
40
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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