Соболенко одержала волевую победу над Грачёвой и вышла в третий круг Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» вторая сеяная Соболенко нанесла поражение бывшей россиянке Варваре Грачёвой, выступающей под флагом Франции, со счётом 2:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Соболенко девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из 16 брейк-пойнтов. Грачёва выполнила три эйса, пять раз ошиюлась на подаче и использовала все три возможности взять подачу соперницы.

Соболенко во второй раз в карьере вышла в третий круг Уимблдона. В 2021 году она дошла до полуфинала.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Варвара Грачёва во 2-м круге Уимблдона.

За выход в 1/8 финала Соболенко сыграет с россиянкой Анной Блинковой.