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Соболенко одержала волевую победу над Грачёвой и вышла в третий круг Уимблдона

Соболенко одержала волевую победу над Грачёвой и вышла в третий круг Уимблдона
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» вторая сеяная Соболенко нанесла поражение бывшей россиянке Варваре Грачёвой, выступающей под флагом Франции, со счётом 2:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Соболенко девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из 16 брейк-пойнтов. Грачёва выполнила три эйса, пять раз ошиюлась на подаче и использовала все три возможности взять подачу соперницы.

Соболенко во второй раз в карьере вышла в третий круг Уимблдона. В 2021 году она дошла до полуфинала.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Варвара Грачёва во 2-м круге Уимблдона.

За выход в 1/8 финала Соболенко сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 15:05 МСК
Варвара Грачёва
41
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 2
2 		7 6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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