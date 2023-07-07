Соболенко одержала волевую победу над Грачёвой и вышла в третий круг Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» вторая сеяная Соболенко нанесла поражение бывшей россиянке Варваре Грачёвой, выступающей под флагом Франции, со счётом 2:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.
Соболенко девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из 16 брейк-пойнтов. Грачёва выполнила три эйса, пять раз ошиюлась на подаче и использовала все три возможности взять подачу соперницы.
Соболенко во второй раз в карьере вышла в третий круг Уимблдона. В 2021 году она дошла до полуфинала.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Варвара Грачёва во 2-м круге Уимблдона.
За выход в 1/8 финала Соболенко сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
- 7 июля 2023
-
17:14
-
16:58
-
16:47
-
16:35
-
16:15
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:52
-
15:41
-
15:37
-
15:20
-
15:13
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:36
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
13:30
-
12:46
-
12:36
-
12:00
-
11:41
-
11:26
-
10:45
-
10:34
-
10:29
-
10:13
-
10:10
-
09:55