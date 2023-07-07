Андрееску на тай-брейке одолела Калинину и вышла в третий круг Уимблдона

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» Андрееску нанесла поражение 26-й сеяной Ангелине Калининой с Украины со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (10:7). Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Андрееску ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Калинина выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Андрееску в четвёртый раз играет на Уимблдоне и впервые вышла в третий круг.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Андрееску сыграет с победительницей матча между шестой сеяной Онс Жабер из Туниса и китаянкой Чжосюань Бай, начавшей соревнования с квалификации.