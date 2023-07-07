Андрееску на тай-брейке одолела Калинину и вышла в третий круг Уимблдона
Поделиться
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» Андрееску нанесла поражение 26-й сеяной Ангелине Калининой с Украины со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (10:7). Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.
Андрееску ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Калинина выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
Андрееску в четвёртый раз играет на Уимблдоне и впервые вышла в третий круг.
За выход в 1/8 финала Уимблдона Андрееску сыграет с победительницей матча между шестой сеяной Онс Жабер из Туниса и китаянкой Чжосюань Бай, начавшей соревнования с квалификации.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
18:18
-
18:11
-
17:56
-
17:43
-
17:30
-
17:14
-
16:58
-
16:47
-
16:35
-
16:15
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:52
-
15:41
-
15:37
-
15:20
-
15:13
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:36
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
13:30
-
12:46
-
12:36
-
12:00
-
11:41
-
11:26
-
10:45
Партнерский контент