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Андрееску на тай-брейке одолела Калинину и вышла в третий круг Уимблдона

Андрееску на тай-брейке одолела Калинину и вышла в третий круг Уимблдона
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» Андрееску нанесла поражение 26-й сеяной Ангелине Калининой с Украины со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (10:7). Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Андрееску ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Калинина выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Андрееску в четвёртый раз играет на Уимблдоне и впервые вышла в третий круг.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Андрееску сыграет с победительницей матча между шестой сеяной Онс Жабер из Туниса и китаянкой Чжосюань Бай, начавшей соревнования с квалификации.

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 15:10 МСК
Бьянка Андрееску
50
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 10
2 		6 6 7
         
Ангелина Калинина
26
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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